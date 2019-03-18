Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle Gönül Köprüleri Kurduk"

Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle Gönül Köprüleri Kurduk"

58 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte hafta sonu bazı alışveriş merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Altay:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte hafta sonu bazı alışveriş merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta sonu bazı alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla buluştu. Alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet ederek, özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Altay'a, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer eşlik etti.

Ziyarette, vatandaşlara karanfil dağıtan Başkan Altay, "Her yaştan hemşehrimiz ile gönül köprüleri kurduk. Gönül verdiğimiz şehrin insanı bize gönlünü açtı. Bundan dolayı ne kadar şükretsek az olur. İlgi ve alakalarından dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:32 Kaynak: İHA

Selçuklu, Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel
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