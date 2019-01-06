Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "İhracat Rekoru Kıran Konyalı Üreticilerimizi Tebrik Ediyorum"

Başkan Altay: "İhracat Rekoru Kıran Konyalı Üreticilerimizi Tebrik Ediyorum"

9 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak önemli bir başarıya imza atan Konyalı sanayici ve iş adamlarını tebrik etti.

Başkan Altay:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak önemli bir başarıya imza atan Konyalı sanayici ve iş adamlarını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre Konya'nın ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Altay, Konya'nın 2018 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 15,2 artışla 1 milyar 803 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, bu başarının Konya'nın çok daha yüksek ihracat rakamlarını yakalamaya doğru emin adımlarla ilerlediğinin kanıtı olduğunu dile getirdi.

"Konya bir ticaret ve üretim merkezi"

Başkan Altay, bu gururu kendilerine yaşatan sanayicilere, tüccarlara ve tüm iş dünyası ile emeği geçen herkese teşekkür ederek, kendilerini yürekten kutladıklarını söyledi. Başkan Altay, "Özellikle Ağustos ayı ile başlayan ve ülkemizin önünü kesme amaçlı algı operasyonlarıyla devam eden zorlu sürece ve bütün koşullara rağmen ihracat rakamlarının bu seviyede olması, üstelik de rekor gelmesi bizlere ve tüm şehrimize büyük bir moral olmuştur. Hükumetimizin ve devletimizin attığı adımlarla, özel sektörün sağlam duruşuyla önemli mesafe kat ettik. Bu rakamlar, Konyamızın ülkemiz için çok önemli bir ticaret ve üretim merkezi olduğunu da bizlere bir kez daha gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Çalışmaya ve üretmeye devam"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak her şeye rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan çalışmaya ve üretmeye devam edilmesinin altını çizerek, "Konya'nın ortaya koyduğu bu performans, şehrimizin ve ülkemizin geleceğe dair hedeflerine bizleri adım adım yaklaştırmaktadır" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

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