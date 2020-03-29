Başkan Altay ilçe belediye başkanlarıyla telekonferans yoluyla görüştü - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki ilçelerin belediye başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Kovid-19 ile ilgili alınana tedbirler ve yapılan çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, Meclis toplantılarına belli bir süre ara verilmesi kararıyla, toplantının telekonferans şeklinde yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Nisan ve mayıs aylarında da meclis toplantısı yapmayı planlamıyoruz. Özellikle dezenfeksiyon anlamında çok yoğun bir gayret içerisinde olduğunuzu yakından takip ediyorum. Sosyal destek projesi anlamında göstermiş olduğunuz katkıdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermede gösterdiğiniz gayret takdire şayan. Nerede ihtiyaç sahibi varsa hep birlikte herkesin hizmetine koşuyoruz. Konya'da işlerin sorunsuz halledilmesi için tüm ekibimizle ve belediye başkanlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımız çok büyük gayretle çalışmalarına devam ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Koordinasyonu sağlamak bize düşüyor. Bu sürecin en kısa sürede atlatılması için gece gündüz demeden çalıyoruz."