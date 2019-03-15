Başkan Altay, İlçelerin Şoförler Odası Başkanlarıyla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, ilçelerin Şoförler Odası Başkanlarıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, ilçelerin Şoförler Odası Başkanlarıyla buluştu.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı ilçelerdeki Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Odaları Başkanlarıyla buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte oda başkanlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Altay, yeni dönemde ortak akılla hareket ederek şehri hep birlikte yöneteceklerini söyledi. Şehir merkezindeki trafiği rahatlamak üzere önemli adımlar attıklarını, yeni dönemde de bu adımların devam edeceğini ifade eden Başkan Altay, otoparklarla ilgili ihtiyaç hissedilen alanlarda ağır vasıta park alanları oluşturacaklarını vurgulayarak, mevcut Kamyon Garajının ihtiyacı karşılayamadığını Şoförler Odası ile birlikte hareket ederek Aksaray yolunda yeni kamyon garajı yapmayı planladıklarını dile getirdi. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile ilçelerin Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odaları Başkanları da düzenlenen program nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya teşekkür etti. - KONYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı

Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor