Başkan Altay İle Kılca Mar-San'da Esnaf Ziyareti Yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay, 22. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Halil Ürün, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, MAR-SAN Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay ve Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri çalışmaları kapsamında MAR-SAN Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Esnafın taleplerini dinleyen Altay ve Kılca'ya; 22. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Halil Ürün, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları Yönetimi ve belediye meclisi üyesi adayları da eşlik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart'a artık kısa çok bir sürenin kaldığını hatırlatarak, "Bugüne kadar Konyamıza ve hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmek için gayret ettik. 31 Mart'ta hemşehrilerimizin teveccühleri ile inşallah çok daha fazla çabalayarak şehrimizi güzel bir geleceğe yine hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da Konya'yı ve Karatay'ı 5 yıl boyunca yönetecek kadroların belirleneceği 31 Mart'ın önemli bir dönemeç olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti: "Ülkemiz dört bir yandan türlü türlü algı operasyonları ve saldırılar altındayken önemli bir seçimi daha bu Pazar günü yapacağız. Hemşehrilerimizin bizlere güzel bir teveccühü var. İnşallah 31 Mart akşamın güzel bir netice alarak Karatayımız ve insanımız için en güzel hizmetleri hayata geçireceğiz."