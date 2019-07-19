Son Dakika Haberleri: Başkan Altay'ın Beyşehir ziyareti
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Başkan Altay'ın Beyşehir ziyareti

2 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı ziyaret etti.

Başkan Altay'ın Beyşehir ziyareti, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı ziyaret etti.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kendisini makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bayındır ziyarette sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pencere aynı, bayrağımız diyoruz, ezanımız diyoruz, vatan bir bütün diyoruz. Bizler biriz ve bütünüz diyoruz. Ortak noktamız, en büyük paydamız o. Siyasetler bir gün oluyor, bir gün olmuyor. Ama vatan her zaman olacak. Devleti yönetenlere Allah zeval vermesin. Biz burayı toparlamaya çalışacağız, sizler de büyükşehir olarak bizlerin büyüğü olarak derleyip toparlayacaksınız."
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Beyşehir'in Konya'da en çok geldiği ilçelerin başında olduğunu belirterek, "Beyşehir'in gölünü ve insanlarını seviyoruz. Beyşehir de bize çok yüksek destek verdi hakikaten ilçeler arasında önde, Beyşehirlilere teşekkür ediyoruz. Biz 2 milyon 200 bin Konyalıya hizmet etmek zorundayız. 'Bu bize oy verdi, bu bize az oy verdi, bu bize fazla oy verdi' diye ayıramayız, görevimiz vatandaşa hizmet etmek, gönlünü etmek, daha çok oy almak için çaba sarfetmek, önceliğimiz vatandaşa hizmet etmek, Beyşehirliye hizmet etmek, ilçemizin tamamına hizmet etmek. İnşallah Beyşehir'i başarılı bir dönem içinde görürüz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:23 Kaynak: AA
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