Başkan Altay İş Adamlarıyla Buluştu

KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda iş adamlarıyla buluşan Başkan Altay, Konya'nın belediyecilikte önemli bir şehir olduğunu, bundan sonra da çıtayı yükseltmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni dönemde Konya'ya 5 yıl daha hizmet etmek için sahada çalışmaya başladıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Konya hepimizin yaşadığı, büyüdüğü ve geleceğine inandığımız bir şehir. Onun için her yapılanın ne kadar kıymetli olduğunu ve şehrimizin ne kadar geleceğe taşıdığının farkındayız. Sadece belediyelerimiz değil, odalarımız da bu konuda çok üstün gayret gösteriyorlar. İnşallah hep birlikte daha iyi şeyler yapacağız" dedi.

Belediyecilikte istişareye büyük önem verdiklerini, bunu yeni dönemde de sürdüreceklerini belirten Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gönül belediyeciliği yapmayı arzu ediyoruz. Özellikle ticaret erbabının fikirleri ve görüşleri bizim için önemli. Sizler bu şehrin üretenlerisiniz, değerlerindensiniz. Sizin işletmeleriniz olmasa bu şehri ne kadar güzelleştirirsek güzelleştirelim, vatandaşlarımız istihdam edecek bir iş bulamazlarsa bu şehirde yaşamazlar. Onun için ne kadar kıymetli bir iş yaptığınızın hem şahsi, hem kurumsal olarak farkındayız" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya ekonomisinin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Altay, "KOSKİ ile birlikte yaklaşık 2 buçuk milyara yakın bütçe harcıyoruz. 10 bin 500 çalışanımız var. Özellikle Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte sadece merkezde değil, tüm ilçelerde yoğun bir çalışma ve faaliyet yürütüyoruz. İlçe Belediyelerini de katarsak 4 milyarlık bir bütçe ortaya çıkar. Bu doğru yönetilebilirse şehrimiz için çok önemli katkıları olur. Bugüne kadar Konya çok önemli belediyecilik hizmetleri aldı, bundan sonra da bizler çıtayı daha yukarı götürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından Başkan Uğur İbrahim Altay'a tablo takdim edildi.