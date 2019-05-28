Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, İSO 500'e giren Konyalı firmaları tebrik etti
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Başkan Altay, İSO 500'e giren Konyalı firmaları tebrik etti

2 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik etti.

Başkan Altay, İSO 500'e giren Konyalı firmaları tebrik etti, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nın " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik etti.

Konya'nın yüzlerce yıldır üretimin, ticaretin, sosyal hayatın ve ilmin merkezi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konyamız çok şükür üreten ve ihracat yapan bir sanayi şehri. Her geçen gün büyüyen sanayi bölgelerimiz, müteşebbis ruhumuz, sanayicimizin projeleri, yetenekli iş adamlarımız, devletimizin desteği ve bizlerin çabalarıyla Konyamız bölgemizin ve ülkemizin parlayan bir yıldızı konumuna gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Konya'nın bu başarısında üreten, istihdama ve ekonomik gelişime katkı sağlayan iş adamlarının büyük payı olduğunu kaydeden Başkan Altay, İstanbul Sanayi Odası'nın 2018 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında yer alan Konyalı firmaları tebrik etti. Başkan Altay, her geçen yıl Konya'dan daha fazla firmanın bu listede yer alacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yen alan Konyalı firmalar; Konya Şeker, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi, Eti Alüminyum, Aydınlar Yedek Parça, Kangal Termik Santral ve Ova Un Fabrikası oldu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:03 Kaynak: İHA
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Altay, Konya, Güncel
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