Başkan Altay: "İstişarelerimiz Hizmet Planlamamıza Yön Veriyor"
13 dakika önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, şehir merkezinde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, Mimar Muzaffer Caddesi ve Atatürk Caddesi
üzerindeki esnafları ziyaret etti. Esnafların taleplerini dinleyerek istişare eden Başkan Altay, vatandaşlarla da sohbet etti. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Altay, "Bu ziyaretlerin çok farklı faydaları var. Gündemimizde yer alan konuları hemşehrilerimize sormak ve bakış açılarını öğrenmek yatırım ve hizmet planlamamıza yön veriyor" ifadelerini kullandı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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