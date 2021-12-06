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Başkan Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla buluştu

06.12.2021 15:12
Başkan Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Altay, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Karaca ile birlikte ilçeye bağlı, Başkuyu, Kolukısa, Atlantı ve Osmancık mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri dinleyen Altay, çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanlığı'nın 75. İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Altay, şunları kaydetti:

"Nerede bir birlik varsa orada bereket oluyor. İnşallah 2022 yatırım programını da belde ziyaretlerinden sonra bir arada gerçekleştireceğiz. 2021'de söz verdiğimiz her şeyi yaptık elhamdülillah. Büyük bir gururla bunu söyleyebilirim. Tabi bu demek değil ki her şeyi yaptık, hiçbir sorun kalmadı. Ama yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Her yıl yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Sadece hizmet üretmek yetmiyor. Sadece yol yapmak, sadece kaldırım yapmak, sosyal tesis yapmak yetmiyor. Cumhurbaşkanımızın da bize ifade ettiği gönüllere girmek lazım. Onun için bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da gönüllere girmek için çaba sarf ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, biz kutlu bir davanın yolcularıyız. Görevlerimizin hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan şey; Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı olmak. Bizim için önemli şey, bu ülkeyi geleceğe götürecek AK Parti kadrolarının bir neferi olabilmektir. İnşallah bunu da gururla sonuna kadar taşıyacağız."

AK Parti Konya İl Başkan Vekili Mehmet Ay da "Konya olarak kutlu davamıza en büyük desteği veren illerin başında geldik. Genel Başkan Yardımcılarımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, siz kıymetli teşkilat mensuplarımızla şehrimizi temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem ise şöyle konuştu:

"Ülkemizin, ilçemizin büyüyerek güçlenmesi ve her alanda hedeflerimize doğru ilerlemesi için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle teşkilatlarımızın desteği, dostlarımızın hayır duasıyla 'durmak yok yola devam' diyerek mücadeleyi sürdürüyoruz."

Altay, ziyareti kapsamında ilçede bulunan bir tekstil atölyesini de ziyaret ederek çalışanları selamladı.

Kadınhanı, Hisarcık, Konya, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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