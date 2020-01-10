Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Karayolları Camisii'nde vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Karayolları Camisii'nde vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmalarında vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Altay, bu hafta Karatay Belediye AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte Karayolları Camsi'nde Cuma namazı sonrası esnaflarla ve vatandaşlarla görüşerek istişarelerde bulundu.


Cuma Buluşmalarının güzel bir gelenek haline geldiğini belirten Başkan Altay, "Her fırsatta bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizle Cuma gününün bereketine ortak oluyoruz. Bizlere her zaman destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Konya, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı
Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
23:08 Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Son Dakika
23:08 Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği - Son Dakika
23:07 Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi - Son Dakika
23:07 Ankara numan kurtulmuş basın ödülleri töreni'nde konuştu - 2 - Son Dakika
23:02 TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 23:12:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]