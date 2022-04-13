Başkan Altay: "Konya'mızı 31 İlçesiyle Kalkındırıyoruz"

Çumra temaslarına Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve AK Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin ile birlikte esnaf ziyaretiyle başlayan Başkan Altay, Çumralı Ramazan Arslan'ı evinde ziyaret etti.

BAŞKAN ALTAY BOZKIR'DA VATANDAŞ VE ESNAFLA BULUŞTU

Daha sonra Bozkır'a geçen Başkan Altay, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ile birlikte ilçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. Bozkır'da Galip Akdağ'a geçmiş olsun ziyareti yapan Başkan Altay, Şehit Onbaşı Alaaddin Sürücü'nün ailesini de evlerinde ziyaret etti.

İftarda Bozkırlılarla buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında itibaren ilçelerin eksiklerini gidermek için gece gündüz demeden çaba sarf ettiğini ifade etti. Başkan Altay, "2018 Mayıs ayından itibaren devraldığımız görevle birlikte de bayrağı daha yukarıya taşımak için gece gündüz demeden bir çaba içerisindeyiz. Onlarca ziyarette bulunduk. Belediye başkanlarımızla yatırım programlarımızı değerlendirdik. Tüm Konya'da hizmet etmek için 10 bin çalışanımızla birlikte sahadayız. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hem mahalli gücü, hem insan kaynağı, hem iş yapma becerisi, sahadaki bütün sorunların üstesinden gelecek güçtedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçelerimizin yanındayız." diye konuştu.

Programa; Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar ve AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül de katıldı.

"TÜM SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"

İftar sonrası tekrar Çumra'ya geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada da teravih namazı sonrası camiye gelen çocuklarla buluştu. Daha sonra ilçe halkıyla bir araya gelen Başkan Altay, "Konya'mızın 31 ilçesiyle birlikte kalkınması için çalışıyoruz. Baharla birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde, merkezde ekiplerimiz çalışmalarını artırdılar. Hem Büyükşehir hem KOSKİ olarak verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz. İnşallah 2022 yılında bunları yaptığımıza şahit olacaksınız. İlçelerimizde bir taraftan altyapı eksikliklerini giderirken bir taraftan da sosyal hayata dönük işler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri fazlasıyla yerine getirdik. İnşallah 2024 yılı geldiğinde tüm sözlerimizi yerine getirmiş olacağız." dedi.

Buradaki programa da AK Parti Konya İl Başkanvekili Mehmet Ay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Feride Ersöz, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin ve AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya eşlik etti.