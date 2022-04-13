Başkan Altay: "Konya'mızı 31 İlçesiyle Kalkındırıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Altay: "Konya'mızı 31 İlçesiyle Kalkındırıyoruz"

Son Güncelleme: 13.05.2022 17:23

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra ile Bozkır'da iftar ve teravih programlarında vatandaşlarla buluştu.

Çumra temaslarına Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve AK Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin ile birlikte esnaf ziyaretiyle başlayan Başkan Altay, Çumralı Ramazan Arslan'ı evinde ziyaret etti.

BAŞKAN ALTAY BOZKIR'DA VATANDAŞ VE ESNAFLA BULUŞTU

Daha sonra Bozkır'a geçen Başkan Altay, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ile birlikte ilçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. Bozkır'da Galip Akdağ'a geçmiş olsun ziyareti yapan Başkan Altay, Şehit Onbaşı Alaaddin Sürücü'nün ailesini de evlerinde ziyaret etti.

İftarda Bozkırlılarla buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında itibaren ilçelerin eksiklerini gidermek için gece gündüz demeden çaba sarf ettiğini ifade etti. Başkan Altay, "2018 Mayıs ayından itibaren devraldığımız görevle birlikte de bayrağı daha yukarıya taşımak için gece gündüz demeden bir çaba içerisindeyiz. Onlarca ziyarette bulunduk. Belediye başkanlarımızla yatırım programlarımızı değerlendirdik. Tüm Konya'da hizmet etmek için 10 bin çalışanımızla birlikte sahadayız. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hem mahalli gücü, hem insan kaynağı, hem iş yapma becerisi, sahadaki bütün sorunların üstesinden gelecek güçtedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçelerimizin yanındayız." diye konuştu.

Programa; Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar ve AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül de katıldı.

"TÜM SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"

İftar sonrası tekrar Çumra'ya geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada da teravih namazı sonrası camiye gelen çocuklarla buluştu. Daha sonra ilçe halkıyla bir araya gelen Başkan Altay, "Konya'mızın 31 ilçesiyle birlikte kalkınması için çalışıyoruz. Baharla birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde, merkezde ekiplerimiz çalışmalarını artırdılar. Hem Büyükşehir hem KOSKİ olarak verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz. İnşallah 2022 yılında bunları yaptığımıza şahit olacaksınız. İlçelerimizde bir taraftan altyapı eksikliklerini giderirken bir taraftan da sosyal hayata dönük işler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri fazlasıyla yerine getirdik. İnşallah 2024 yılı geldiğinde tüm sözlerimizi yerine getirmiş olacağız." dedi.

Buradaki programa da AK Parti Konya İl Başkanvekili Mehmet Ay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Feride Ersöz, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin ve AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya eşlik etti.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Uğur İbrahim Altay, Hisarcık, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Konya'mızı 31 İlçesiyle Kalkındırıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
14:04 ECOWAS Ülkeleri Nijer'e Askeri Müdahaleyi Onayladı
13:53 Libya ve Çad, ECOWAS'ın askeri müdahale başlatması durumunda Nijer'i destekleyeceklerini açıkladı
13:38 MHP'den İYİ Parti'ye İttifak Çağrısı
13:34 Bahçeli'nin ittifak çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'nin pazartesi günü yapacağı toplantıya çevrildi
13:09 Konsere damga vuran olay! Sela okunduğunu duyunca ara verip selaya eşlik etmeye çalıştı
13:03 Yahudi sanatçı, sela okunduğunu duyunca konsere ara verip selaya eşlik etmeye çalıştı
13:02 Galatasaray, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu Sıraçhan'ı transfer etti
12:59 Vitrinde 5 isim var! "Erdoğan'ı "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul için zor bir sınav bekliyor
12:55 Bu kez dünya yıldızı gelmedi! Galatasaray, 2. Lig'den eski futbolcunun oğlu Sıraçhan'ı renklerine bağladı
12:57 Petrol tüketimi rekor seviyeye ulaştı, akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2023 14:11:08. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Altay: "Konya'mızı 31 İlçesiyle Kalkındırıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement