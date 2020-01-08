Başkan Altay: "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi şehrimize hayırlı olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi şehrimize hayırlı olsun' - Son Dakika

Başkan Altay: "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi şehrimize hayırlı olsun"

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazineye devredilen 1.

Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazineye devredilen 1.5 milyon metrekarelik alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.


Başkan Uğur İbrahim Altay, Selçuklu ilçesi Ankara Yolu üzerinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazineye devredilen alanın Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiğini söyledi. Konya'da kurulan ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş'nin ardından yanında bulunan 1.5 milyon metrekarelik alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin Konya sanayisine ve üretimine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Altay, "ASELSAN Konya yatırımı için belediye olarak hazineye devrettiğimiz alanda kurulacak fabrika şehrimiz için önemli bir başlangıç, sanayimiz için önemli bir atılım olacaktır; Konya'mız, savunma sanayinde bir merkez haline gelecektir. Onun yanında bulunan belediyemize ait 1.5 milyon metrekarelik araziyi yine Konya sanayisinin gelişimi için Milli Emlak'a devretmiştik. Bu alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı. Şehrimiz için büyük bir kazanım olan bu karar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta'ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Konya'mıza hayırlı olsun" dedi.


Başkan Altay, Teknoloji Endüstri Bölgesi ile birlikte Konya'ya nitelikli sanayi kuruluşlarının geleceğini, böylece Konya'nın üretimi için önemli bir AR-GE ve teknolojiye sahip olunacağını da sözlerine ekledi. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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