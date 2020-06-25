Başkan Altay: "Konya, Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlıyor" - Son Dakika

Başkan Altay: "Konya, Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlıyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçesinde üretim yapılan Konya'nın Türkiye'nin her yerine gıda güvenliği sağladığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçesinde üretim yapılan Konya'nın Türkiye'nin her yerine gıda güvenliği sağladığını söyledi.

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim'de sebze serası ve kiraz üreticilerini ziyaret ederek, çevre düzenlemesi yapılan Yerköprü Şelalesinde incelemelerde bulundu. Ülkeler için gıda güvenliği ve kendi kendine yetebilir olma konularının ne kadar önemli olduğunun korona virüs sürecinde bir kez daha tescillendiğini ifade eden Başkan Altay, bu manada 31 ilçesinde üretim yapılan Konya'nın Türkiye'nin her yerine gıda güvenliği sağladığını söyledi.


"Üreticimizin her zaman yanındayız"


Ziyaret ettikleri tüm ilçelerde alternatif tarımla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: "Göksu Şelalesi bir doğa harikası ve aynı zamanda bu havza üretimin üssü konumunda. Bu bölgede yetişen kiraz ve çilek de aslında tüm Türkiye'de bir marka haline dönüşmüş durumda. Amacımız tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan vatandaşımızın cebine daha fazla para girmesi. Bunun için çalışıyoruz. Bu iki taraflı bir kazanç. Çiftçimiz çok kazanacak biz de üreten bir şehir olarak şehrimize önemli bir girdi sağlayacağız ve insanların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamış olacağız. Bir taraftan mevcut ürünleri destekliyoruz bir taraftan da alternatif tarımla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Güneysınır'daki lavanta bahçesi bunun iyi bir örneği. Bu bölgedeki kiraz ve çilek iyi bir örnek. Şimdi seracılık ve örtü altı seracılıkla ilgili de bir çalışmamız var. Toprakla uğraşan herkesin daha çok para kazanması Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli hedefidir. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalarla hem ürün çeşitliliğini artıracağız hem de birim metrekareden kazancı artıracağız. Üreticimizin, çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."


"255 milyon liralık tarımsal destek"


Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal desteklere çok önem verdiklerinin altını çizerek, "Bugüne kadar 255 milyon liralık tarımsal destekte bulunduk. Bunun meyvesini de sahada alıyoruz. Sadece bu yıl kirazdan Hadim- Taşkent bölgesine giren para 70 milyon lira civarında. Ayrıca çiftçimiz çilekten de 40 milyon liralık gelir elde etti. Bu, burada yaşayan insanların gelirine çok önemli bir katkı sağlıyor. Biz fide desteği vererek, eğitim desteği vererek buradaki üretimin artmasıyla ilgili çaba sarf ediyoruz. Çiftçimiz üretmeye biz destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Altay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Konya, Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlıyor' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:47 Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi 17:39 Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:25 İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:32 Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 11:00 Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
16:57
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
16:56
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
16:51
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
16:49
İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak
16:48
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
16:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 17:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Altay: "Konya, Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]