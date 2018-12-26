Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "Konya'yı Hep Birlikte Güzel Yerlere Taşıyacağız"

Başkan Altay: "Konya'yı Hep Birlikte Güzel Yerlere Taşıyacağız"

2 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram ve Karatay ilçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Başkan Altay:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram ve Karatay ilçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram ve Karatay ilçe teşkilatlarına ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak AK Parti Meram İlçe Teşkilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Altay, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi istişarelerde bulunarak, bugüne kadarki süreçte gösterdikleri destek dolayısıyla ilçe teşkilatına teşekkür etti. Başkan Altay, daha sonra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Altay, belediyelerin faaliyetlerinin yanı sıra teşkilatların seçim kampanyası hazırlıklarının da ele alındığı ziyarette, seçim sürecinde ve sonrasında birlik ve beraberlik içinde güzel işlere imza atacaklarını, hep birlikte Konya'yı daha güzel yerlere taşıyacaklarını söyledi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:58 Kaynak: İHA

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