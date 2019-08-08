Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "Konyamız için gece gündüz demeden çalışıyoruz"
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Başkan Altay: "Konyamız için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

50 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ve Çumra Belediyelerini ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek, Yaz Spor Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Altay:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ve Çumra Belediyelerini ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek, Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ve Çumra'da belediyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatlarını ve Yaz Spor Okullarını ziyaret etti. İlk olarak Akören Belediye Başkanı İsmail Aslan'ı ziyaret ederek görevinde başarılar dileyen Başkan Altay, ardından AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. 31 Mart seçimlerinde verilen destekten dolayı tüm Akörenlilere teşekkür eden Başkan Altay, ilçede bulunan Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Altay, daha sonra Çumra'ya geçerek Belediye Başkanı Halit Oflaz ile görüştü. Birlik ve beraberlik halinde çözülemeyecek sorun olmadığını kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar Akören ve Çumra'da çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini, bundan sonra da verdikleri sözleri tamamlamak için gayret edeceklerini ifade etti. AK Parti Çumra İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret eden Başkan Altay, İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar ve partililerle bir araya geldi.

31 Mart Seçimlerinde verdikleri destek için Çumralılara teşekkür eden Başkan Altay, "Hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Partimize ve bizlere çok büyük destek verdi. Biz de halkımızın bize gösterdiği güveni ve desteği boşa çıkarmamak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilçede bulunan Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu'nu ziyaret ederek spor yapan öğrencilerle buluşan Başkan Altay, spor okullarında tekvando öğrenen öğrencilerin gösterisini izledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çumra ilçesine kazandırılan Gençlik Merkezine de bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik Kampında parkur yarışmalarında derece giren öğrencilere madalyalarını verdi. Başkan Altay, ilçe programlarında esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. - KONYA
Akören, Konya, Çumra, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:34 Kaynak: İHA
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