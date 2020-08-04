Başkan Altay: "Konyamız sanayi alanında güçlenmeye devam ediyor" - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Temmuz ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşan Konyalı sanayicileri tebrik etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konyalı sanayicilerin Temmuz ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını belirterek, bütün dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Konya'nın ihracatta önemli bir ivme göstererek kayda değer bir başarı elde etmesinden çok mutlu olduğunu vurguladı.

Konya'nın her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de ticaret ve üretimin merkezi olduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Konyamız sanayi alanında güçlenmeye devam ediyor. Konya, küresel ekonominin zayıfladığı, ticaretin durma noktasına geldiği bu olumsuz tablo içerisinde bile ihracatını aylık bazda yüzde 12,33 oranda artırarak 194 bin 38 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşmıştır. Bu başarı nedeniyle sanayicilerimizle, tüccarlarımızla, çalışanlarımızla gurur duyuyor ve onları can-ı gönülden tebrik ediyorum. Sanayi şehri Konyamızın bu alanda daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.