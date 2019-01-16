Başkan Altay: "Konyamızı Birlikte Yönetiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir istişareleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir istişareleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.



Başkan Altay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Dinler ile birlikte Büyükşehir Belediye binasında vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Gönül Belediyeciliği düsturu ile her fırsatta vatandaşla bir arada gelmeye özen gösterdiklerini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Altay, "Her fırsatta zaten Konyalı hemşehrilerimizle bir aradayız ve vatandaşlarımızın taleplerini, fikirlerini, projelerini dinlemeye büyük önem veriyoruz. Bu buluşmalar bu anlamda oldukça faydalı ve verimli geçiyor. Şehrimizin geleceği için ortak akıl ile karar verme adına büyük fayda gördüğümüz bu buluşmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KONYA

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