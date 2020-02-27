Başkan Altay, KSO Meclisine konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altay, KSO Meclisine konuk oldu - Son Dakika

Başkan Altay, KSO Meclisine konuk oldu

6 saat önce

Konya Sanayi Odası (KSO) Şubat ayı meclis toplantısı konuk olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sanayicilere Konya Metrosu ve Konyaray Banliyo projeleri hakkında bilgi vererek, soruları yanıtladı.

Başkan Altay, KSO Meclisine konuk oldu, System.String[]

Konya Sanayi Odası (KSO) Şubat ayı meclis toplantısı konuk olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sanayicilere Konya Metrosu ve Konyaray Banliyo projeleri hakkında bilgi vererek, soruları yanıtladı.


Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında sanayiciler ile bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Metro projesinin sadece toplu ulaşım projesi olmadığını, Konya'ya Avrupa şehri unvanı kazandıracak bir proje olduğunu söyledi. Projenin 4,5 yılda bitirilmesinin planlandığını belirten Altay, "Konya Metrosu projesinde, 1 milyar 194 milyon euroluk yatırımın ihalesini yaptık. Şu anda şantiye kuruluyor. Proje 4,5 yıl sürecek. Ama biz daha önce bitirmek için hep birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu Konya'da sadece toplu ulaşım projesi değil, Konya'ya bir Avrupa şehri unvanı kazandıracak çok önemli bir iş" diye konuştu.


Projenin son teknoloji kullanılarak yapıldığına işaret eden Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak alternatif ana caddeler açmak için de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.


"Bu proje üzerinde uzun süre çalıştığımız bir projeydi"


KSO Meclis üyelerine Yaylapınar'dan başlayıp, Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ne kadar gidecek olan Konyaray Banliyo hattı ile ilgili de bilgi veren Altay, "Bu proje, üzerinde uzun süre çalıştığımız bir projeydi. Burada taşıt alımları belediyemiz tarafından, geri kalan işlemler TCDD tarafından yürütülüyor. Proje iki fazda gerçekleştirilecek. Birinci faz eski gardan başlayıp, lojistik merkeze kadar olan hat. Bunun ihalesini bu yıl gerçekleştireceğiz. İkinci fazda eski gardan Yaylapınar'a kadar olan hat ve lojistik merkezden Aliya İzzetbegoviç Caddesi üzerinden Konya OSB'ye kadar olacak olan iki duraklı bir hattı kapsıyor. Bu ikinci faz, yatırım programına girdiğinde onun da ihalesini en kısa sürede yapacağız. Bu da Konya Metrosu kadar önemli bir proje. Burası bizim ulaşım aksımızda olmayan, ama yolcu trafiğinin olduğu bir hat. Böylece hat üzerindeki tüm sanayi bölgeleri için toplu taşıma imkanına kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.


Başkan Altay, diğer ulaşım projeleri ve yatırımlar hakkında da bilgi verdi.


KSO Başkan Yardımcısı Tekelioğlu'ndan, Altay'a teşekkür


KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu da, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a hem Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin yer tahsisi için hem de Konya OSB'ye kadar gidecek olan banliyo hattı için teşekkür etti. Tekelioğlu, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi arsasının tahsis edilmesi ve buranın endüstri bölgesi ilan edilmesinde hem Konyalı iş adamlarımız hem de belediye başkanımız büyük katkı sağladı. Büyükşehir Belediyemizin, Konya'nın teknoloji endüstri bölgesine sahip olmasına büyük katkıları oldu" dedi.


Banliyo hattının hayata geçirilmesinden dolayı da teşekkür eden Tekelioğlu, "Biz sanayiciler olarak böyle bir banliyo hattının yapılması gerektiğini uzun zamandır ifade ediyorduk. Her gün binlerce servisle Konya OSB'mize 40 bin kişinin ulaşımını sağlıyoruz. Bu şehrimizde trafik yükü oluşturuyor. Bu konuda şehrimize böyle bir banliyo hattı kazandırdığı için belediye başkanımıza ayriyeten teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Tekelioğlu, ayrıca yeni yapılacak olan TOKİ projelerinde OSB çalışanlarına kontenjan ayrılması noktasında da destek beklediklerini bildirdi. Tekelioğlu, Şubat ayı meclis toplantısında meclis üyelerine Konya Sanayi Odası'nın ve Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin aylık faaliyetleri ile ilgili bilgi de verdi. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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