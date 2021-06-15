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Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi

15.06.2021 14:37
Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tecrübe paylaşımı toplantıları için Konya'da bulunan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tecrübe paylaşımı toplantıları için Konya'da bulunan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

İstişare ve tecrübe paylaşımı toplantıları için Konya'ya gelen Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) belediye başkanları, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyarette, Konya'nın belediyecilikte geçmişten itibaren oluşan bilgi birikimi sayesinde ciddi mesafe kat ettiğini ifade eden Başkan Altay, "Bunu paylaşmak için de yoğun bir çaba içindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok uluslararası birlikte görevlerimiz var. Bunlardan belki de en önemlisi Türk Dünyası Belediyeler Birliği. Orada coğrafyamızla ilgili önemli işler yapıyoruz" diye konuştu.

Konya'nın 42 bin kilometrekarelik çok büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemdeki en büyük hedeflerimizden birisi de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak. Bu kapsamda tarım dairemiz çok önemli çalışmalar yürütüyor. Hükümetimizin tarım konusunda önemli desteği var. Biz de yerelde hem eğitim hem de yeni ürün çeşitliliğiyle ilgili bir çalışmalar yürütüyoruz. Elde ettiğimiz bilgi birikimini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız. Bu ziyaret bir başlangıç olur umarım. Biz de gelmeye devam ederiz" dedi.

"Biz her zaman hazırız"

Başkan Altay şöyle devam etti: "Pandemi döneminde belediyelerin öncelikleri maalesef değişti. Hepimiz önce vatandaşımızın sağlığı, hijyeni ve hizmetlerin sürdürülebilirliğiyle ilgili bir çalışma yürüttük. Sonuçta bizim personelimiz de pandemide çok temas halindeydi. Hala tam normale dönemedik ama artık yavaş yavaş pandemi sonrasının konuşulduğu bir dönemdeyiz. Vakalar azaldı, aşı miktarları çok arttı. Kıbrıs'a da aşı konusunda ciddi destek olundu. Artık bundan sonra pandeminin yaralarının kapatılması ve bir an önce rutin belediyecilik hizmetlerine dönmek için çalışmamız gerekiyor. Biz Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB olarak her zaman hazırız."

"İlişkilerimizi üst düzeye taşıyacağız"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kıbrıs ve bilhassa Maraş konusunda yaptığı katkıların çok önemli olduğunu vurguladı. Özçınar, "Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kıbrıs Türk belediyeleriyle yapılan protokol, bunun yanında TDBB'de yaptığımız katkılarla yerel yönetim adına dokunuşlar yapıyoruz. Bu alanda ilişkilerimizi üst düzeye taşıyarak; gerek tecrübe paylaşımı, gerek yardımlaşma, gerek dayanışma ile bu alanda büyük mesafeler kat edeceğimize inancımız var. Tabii yaşadığımız bir pandemi süreci var. Bu pandemi dönemiyle durağan bir dönem yaşadık ama inşallah bu süreç bir an evvel tamamlanır. Tarım noktasında sizlerin katkıları, dokunuşları çok önemli. Sizlerle biz de aynı şekilde KKTC'deki beldelerimizde yaptığımız çalışmaları paylaşmak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de katıldı. - KONYA

Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs, Konya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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