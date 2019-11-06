Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "Maske farkındalığını destekliyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Maske farkındalığını destekliyoruz'

Başkan Altay: "Maske farkındalığını destekliyoruz"

7 saat önce

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastası Ecrin Demir, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Konya İl Temsilcisi Dilek Yılmaz ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Başkan Altay:

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastası Ecrin Demir, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Konya İl Temsilcisi Dilek Yılmaz ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemi hastası Ecrin Demir ile bir araya geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde iki yıldır lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki Ecrin Demir, LÖSEV Konya İl Temsilcisi Dilek Yılmaz ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.


Lösemili Çocuklar Haftası'nda maske farkındalığını desteklediğini ifade eden Başkan Altay, minik Ecrin ile birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı. "Maskeler bizi değil, çocuklarımızı korumak için var" mesajı veren Başkan Altay, Lösemi Haftası dolayısıyla lösemi hastası tüm çocuklara acil şifalar diledi. - KONYA

Dilek Yılmaz, LÖSEV, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'da 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı
Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 22:05:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "Maske farkındalığını destekliyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]