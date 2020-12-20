Başkan Altay: "Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı Konya'ya yakışır hale gelecek" - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi dokuya uygun şekilde sürdürülen dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak, 2021 yılı içerisinde hem Mevlana Çarşısı'nın hem de Altın Çarşı'nın Konya'ya yakışır bir hale geleceğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı esnafına tahsis edilen geçici satış alanlarındaki esnafla bir araya gelerek dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Mevlana Çarşısı'nda ve Altın Çarşı'da Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, tekstille uğraşan esnafların İplikçi Camii'nin karşısındaki otoparkta oluşturulan çadırda ticaretlerine devam ettiklerini, bir kısım esnafın da Mevlana Caddesi üzerinde belediye olarak kiraladıkları binada hediyelik eşya ticaretlerini sürdürdüklerini söyledi. Başkan Altay, "Altın Çarşı'daki esnafımızın da Mevlana Türbesi'nin doğusunda kurmuş olduğumuz çadırda ticaretlerine devam etmelerini arzu ediyoruz. Mevlana Çarşısı'nda yüzde 100 mutabakatla yıkımı tamamladık. Altın Çarşı'da da yüzde 95 mutabakatla süreç ilerliyor. Mevlana Çarşısı'nın sıfır kotuna kadar yıkım işlemini tamamladık. Şimdi etrafında duvarının yapılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.

Altın Çarsı'da yıkım başlıyor

1 Ocak itibariyle Altın Çarşı'nın da yıkımına başlayacaklarını vurgulayan Başkan Altay, "İnşallah 2021 yılı içerisinde hem Mevlana Çarşısı hem Altın Çarşı Konya'ya yakışır bir hale gelecek. Gösterdikleri iyi niyetten ve uzlaşıdan dolayı özellikle esnafımıza teşekkür ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, esnafımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca şantiyede inşaat faaliyetlerinin hızlı yürütülmesi için bugün şantiyede bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. İmkanların el verdiği ölçüde en hızlı bir şekilde burayı Konya'ya yakışır bir çarşı haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Yapıldığı günden beri tartışma konusu olan Mevlana Çarşısı böylece Konya'nın gündeminden çıkmış oldu. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA