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Başkan Altay: "Mevlana'nın Güneşi Doğuyu ve Batıyı Yüzyıllardır Aydınlatıyor" - Son Dakika

Başkan Altay: "Mevlana'nın Güneşi Doğuyu ve Batıyı Yüzyıllardır Aydınlatıyor"

08.12.2021 12:02
Başkan Altay: "Mevlana'nın Güneşi Doğuyu ve Batıyı Yüzyıllardır Aydınlatıyor"

Konya'da her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri başladı.

Bu yıl "İrfan Vakti" temasıyla başlayan Hz. Mevlana'yı Anma Etkinlikleri kapsamında ilk olarak Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaret edildi. Buradaki programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdür Abdüssettar Yarar, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve davetliler katıldı. Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

İRFAN YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya Valiliği'nden başlayıp Mevlana Meydanı'na kadar gerçekleştirilen "İrfan Vakti" yürüyüşünün ardından önce Nevbe merasimi yapıldı, ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçıları kısa bir konser verdi. Daha sonra Hz. Mevlana'nın sandukası başında Mevlevi geleneği olan "Gülbang Duası" okundu.

Törenlerin akşam bölümünde ise ilk sema programı gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, modern dönemde bu yıl 84'üncüsü yapılacak bu etkinliğin, bir asra yaklaşan geçmişinde ülkemizin yurt dışındaki tanıtımında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Milyonlarca insanın yıl boyunca gelip ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, Mevlana Türbesi yakın ve uzak coğrafyalardan Hz. Mevlana'yı seven insanları ağırlamanın yanı sıra ülkemizin farklı ülkeler ve milletlerle etkileşiminin odağı olmuştur." dedi.

"İSLAM; KURTULUŞUN, İYİLİĞİN, GÜZELLİĞİN VE HUZURUN YEGÂNE ANAHTARIDIR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törenlerinin bu yılki teması olan "İrfan Vakti"nin oldukça anlamlı bir kavrama atfedilerek belirlendiğini dile getirdi. Başkan Altay, "Çünkü bilmek ayrı, tanımak, hissetmek, idrak etmek ve o idrakle tefekkür etmek ayrı şeylerdir. Dinimiz İslam ilmin de irfanın da en güzel yaşandığı ve yaşatıldığı manevi bir iklimdir. İslam; kurtuluşun, iyiliğin, güzelliğin ve huzurun yegane anahtarıdır. Dinimizin tüm güzelliklerini barışla ve hoşgörüyle anlatmak bütün Müslümanların üzerine düşen bir vazifedir." diye konuştu.

"HZ. MEVLANA BÜTÜN İNSANLARI SEVGİYLE KUCAKLADI"

Tüm insanlığın barışa ve koşulsuz sevgiye ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Altay, "İslam'ın bu güzelliğini tüm dünyaya yaymanın en etkili yollarından biri ise Mevlana Hazretleri'nin felsefesiyle hareket etmektir. O, kapılarını hiçbir zaman hiç kimseye kapatmadı. Tam da dinimizin ve Peygamber Efendimizin istediği şekilde bütün insanları sevgiyle kucakladı. Mevlana'nın sevgi ve hoşgörü güneşi Konya'mızdan doğup doğunun ve batının bütün iklimlerini yüzyıllardır aydınlatıyor. İrfan Vakti'mizin; Konya'nın kadim topraklarından, bütün dünyaya iyilik ve güzellik taşıyacak daha nice ariflerin yetişeceği günlerin yeni bir başlangıcı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞA KEMALAT YOLU GÖSTERMİŞTİR"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise şunları kaydetti: "Hz. Mevlana akıl ve kalbin paralelinde gönüllerde sevgi, hoşgörü ve tevazuyu mayalamıştır. Hz. Mevlana sanat, zarafet, edebiyatta derin tesirler bırakmıştır. Aynı zamanda medeniyetimizin ahlak anlayışını en veciz bir şekilde ifade etmiştir. Hz. Mevlana şahsiyeti ve düşünceleri itibariyle oluşturduğu gelenekle Türk irfan hayatını besleyen çok önemli bir kaynaktır, bir hazinedir. Bu kaynak Anadolu'dan Rumeli'ye uzanan manevi bir silsile ile irfan yolunu oluşturmuştur. Yalnızca doğduğu zamana ait olmayan, çağların çok ötesinde yaşayıp çevresine, insanlığa şimdiki zamana ve geleceğe ışık tutan büyük alim Mevlana, 'hamdım, piştim, yandım elhamdülillah' derken tüm insanlığa kemalat yolu göstermiştir."

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Özhan, topluluk üyeleriyle Türk Tasavvuf Müziği konseri; Araştırmacı - Yazar Ömer Tuğrul İnançer de "Mesnevi Sohbeti" gerçekleştirirken; Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından ise "Mevlevi Ayini Şerifi" icra edildi.

Başkan Altay: Mevlana'nın Güneşi Doğuyu ve Batıyı Yüzyıllardır Aydınlatıyor

mevlana, Turizm, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Mevlana'nın Güneşi Doğuyu ve Batıyı Yüzyıllardır Aydınlatıyor' - Son Dakika


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