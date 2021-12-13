Üye Girişi
Başkan Altay: "Millet Bahçesi Konya İçin Çok Önemli Bir Kazanım" - Son Dakika

Başkan Altay: "Millet Bahçesi Konya İçin Çok Önemli Bir Kazanım"

13.12.2021 13:52
Başkan Altay: "Millet Bahçesi Konya İçin Çok Önemli Bir Kazanım"

Arsası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'ya kazandırılacak Millet Bahçesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihine iz bırakacak çok önemli yatırımları bir bir hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, eski stadyum alanının Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi projesinin de bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Şehrin kalbinde insanların nefes alabileceği Millet Bahçesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Toplam 108 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projede imalat faaliyetleri yüzde 80 oranında tamamlandı. Millet Bahçemizin 45 bin metrekarelik bölümü çim alan olacak. Ayrıca Millet Kıraathanesiyle, kütüphanesiyle, yürüyüş yollarıyla, spor alanları ve kafeteryalarıyla Konya için çok önemli bir kazanım olacak. Ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İçerisindeki cami inşaatı da hızla ilerliyor. Millet Bahçesi'ni en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Millet Bahçesi Konya İçin Çok Önemli Bir Kazanım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! 13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 11:33 Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

Son Dakika Haberleri
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
12:56 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
12:42 Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar         
13:23
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok         
12:21
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu         
11:43
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 13:57:40. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Altay: "Millet Bahçesi Konya İçin Çok Önemli Bir Kazanım" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement