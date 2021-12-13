Başkan Altay, "Millet bahçesi Konya için çok önemli bir kazanım" - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nce arsası tahsis edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan millet bahçesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihine iz bırakacak çok önemli yatırımları bir bir hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Altay, eski stadyum alanının millet bahçesine dönüştürülmesi projesiyle, kente eşsiz bir eser kazandırılacağını dile getirdi.

Şehrin kalbinde insanların nefes alabileceği millet bahçesinde çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Toplam 108 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projede imalat faaliyetleri yüzde 80 oranında tamamlandı. Millet bahçemizin 45 bin metrekarelik bölümü çim alan olacak. Ayrıca millet kıraathanesiyle, kütüphanesiyle, yürüyüş yollarıyla, spor alanları ve kafeteryalarıyla Konya için çok önemli bir kazanım olacak. Ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İçerisindeki cami inşaatı da hızla ilerliyor. millet bahçesini en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin istifadesine sunmak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.