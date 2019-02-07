Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Altay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay'daki muhtarlarla buluştu.

Başkan Altay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay'daki muhtarlarla buluştu.

Muhtarlarla sürekli istişare ettiklerini dile getiren Altay, Konya'nın geleceğinin çok daha güzel olacağını söyledi.

Altay, 10 aydır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını belirterek, "Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın garantisidir. Birlikte yönetmek daha çok istişare etmek ve şehrimiz için ortak akıl oluşturmak için çeşitli programlar yapıyoruz." dedi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, birçok il merkezinden büyük olan Karatay'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da Karatay'a yapılan hizmetleri daha da artıracaklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:33 Kaynak: AA

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