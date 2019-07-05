Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "Nasreddin Hoca yüzlerce yıldır gönüllerde yaşıyor"
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Başkan Altay: "Nasreddin Hoca yüzlerce yıldır gönüllerde yaşıyor"

2 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla yayımladığı mesajında Anadolu insanının gülen ve güldüren yüzü olan Nasreddin Hoca'nın yüzlerce yıldır gönüllerde yaşadığını söyledi.

Başkan Altay:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla yayımladığı mesajında Anadolu insanının gülen ve güldüren yüzü olan Nasreddin Hoca'nın yüzlerce yıldır gönüllerde yaşadığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında, "Nasreddin Hoca'yı anmayı, bilge kişiliğini, ulemalığını gelecek nesillere aktarmayı ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmeyi amaçlayan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği programlarının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Anadolu insanının genel tutumunu ve duygularını yansıtan, gülen ve güldüren yüzü olan Nasreddin Hoca, insanları kırmadan doğruyu söyleyen; sosyal hayatta karşılaşılan içinden çıkılmaz güç işleri, aklı, bilgisi ve hazır cevaplığıyla mizahi biçimde çözen, güldüren ama güldürürken düşündüren bir nükte dehasıdır. Bu önemli değeri gelecek kuşaklara doğru anlatmak için hepimiz üzerine düşeni yapmalıyız. Bugün Akşehir'de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımları ile gerçekleştirilecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği de Hoca'nın, Akşehir'in ve Konya'nın tanıtımı açısından önemli bir organizasyondur. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; yüzlerce yıl yazılı bir eseri olmadan gönüllerde yaşayan Nasreddin Hoca'yı vefatının 735'inci yılında rahmetle anıyorum" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:01 Kaynak: İHA
Nasreddin Hoca, Akşehir, Altay, Konya, Güncel
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