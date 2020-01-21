Başkan Altay oda başkanlarıyla metro hattı konusunda istişare etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oda başkanları ile Konya'daki metro çalışmaları ve alternatif açılacak yeni caddeler konusunda istişarelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, Konya metrosu başta olmak üzere Konya banliyösü, yeni tramvay ve alternatif olarak açılacak yeni caddeler hakkında oda başkanlarına bilgi vererek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede "Konya Metrosu Projesi kentin tarihinin en büyük devlet yatırımı" diyen Altay, "Metro ile Konya, dünyaca metrosu olan şehirler arasına yükselecek. Aynı zamanda metro ile Konya ekonomisi için ciddi bir kazanç oluşacak. 4 bine yakın kişi çalışacak. Planlanan süre 4 buçuk yıl ama biz erken tamamlanması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. İkinci etaba devam edebilmemiz için bunu mutlaka Konya'nın en önemli meselesi olarak görmemiz ve anlatmamız lazım." diye konuştu.