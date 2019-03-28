Başkan Altay Öğrencilerle Birlikte Kitap Okudu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla Kültürpark'ta Okuyan Bilgehaneler programına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla Kültürpark'ta Okuyan Bilgehaneler programına katıldı.



Kültürpark'ta gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediyesinin bir kültür hizmeti olan Bilgehanelerde eğitim gören ve çeşitli okullardan gelen öğrencilerle kitap okuyan Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehirdeki 115 kütüphanede öğrencilere hizmet ettiklerini belirtti. Yeni dönemde de hem Bilgehanelerin hem de kitap sayısının artırılacağını dile getiren Başkan Altay, "Bu ülkenin en önemli konusu gelişmişliğini ortaya koyan bilgi ve teknolojidir. Onun için okuyan bir nesle ihtiyacımız var. Okullarınızda da bununla ilgili bizim eğitim dönemimize nazaran çok güzel işler yapıldı. Bakın sadece Büyükşehir Belediyesi olarak 100'ün üzerinde okulda zenginleştirilmiş kütüphanemiz var. Bunların sayısının artırılması için çaba sarf ediyoruz" dedi.



"Okumak çok önemli"



Kitap okumanın önemine dikkat çeken Başkan Altay, "Matematik, Fen Bilgisi mutlaka önemli ama hayatta sizi bir ömür boyunca başarıya götürecek şey, okuduğunuz kitaplar, edindiğiniz bilgi birikimidir. Verimliliğinizi artıracak sistematik bir şekilde okumaya vakit ayırın. Kendinize ait kütüphaneniz, kitaplığınız olsun. Eğer yoksa Büyükşehir Belediyemizin kütüphanelerinden, Bilgehanelerinden yararlanabilirsiniz. Amacımız sizin daha çok kitaba erişebilmeniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu konuda en büyük destekçimiz. Tüm eğitim camiasına, müdürlükteki arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Program çerçevesinde Bilgehane Ahşap Tasarım Atölyeleri'nde üretilen bin adet ahşap kuş yuvası ağaçlara takıldı. Akabinde okçuluk turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi. - KONYA

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