Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "Ortak akıl ile Konyamızın yaşam kalitesini artırıyoruz"
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Başkan Altay: "Ortak akıl ile Konyamızın yaşam kalitesini artırıyoruz"

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri kapsamında Büyükşehir Belediyesinde vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Altay:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri kapsamında Büyükşehir Belediyesinde vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri kapsamında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Binası Meclis Salonunda vatandaşları dinleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, muhtarlarla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini, talepleri ve şehrin birlikte yönetimi açısından projeleri değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu şehirde herkesin sesine kulak veriyoruz. Ortak akıl yönetimi ile Konyamızın yaşam kalitesini birlikte artırıyoruz. Bu doğrultuda bize destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
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