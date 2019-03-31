Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, Oyunu Kullandı

Başkan Altay, Oyunu Kullandı

52 dakika önce

Yerel yönetimler seçimleri için oyunu 2201 nolu sandıkta kullanan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, seçimlerin Konya ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Altay, Oyunu Kullandı, System.String[]
Yerel yönetimler seçimleri için oyunu 2201 nolu sandıkta kullanan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, seçimlerin Konya ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yerel yönetimler seçimleri için oyunu Meram Niyaz Usta İlkokulunda kullandı. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhur İttifakı AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ile Meram Niyaz Usta İlkokulu'na gelen Başkan Altay, oyunu 2201 nolu sandıkta kullandı.

Başkan Altay, oyunu kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bugün sandık günü. Biz de vatandaşlık görevimizi yapmak için oyumuzu kullandık ve okuldaki sandıkları ziyaret ettik. Sukünet ve suhuletle bir seçim oluyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir seçim çalışması tamamlandı. Şimdi söz de karar da milletin. Seçimlerin Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

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