Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu
Son Dakika Yaşam Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu

Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu

48 dakika önce

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, pazar esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar dileklerinde bulundu.

Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu, System.String[]

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, pazar esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar dileklerinde bulundu.


Sıs sık vatandaş, esnaf ve Pazar esnafıyla bir araya gelen Başkan Erçetin Altay, ilçe merkezinde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Altay, Pazar esnafının sorun ve isteklerini dinledi.


Vatandaşlarla iç içe olmaya önem verdiğini ifade eden Arpaçay'ın AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Sürekli vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gerek belediye de, gerekse belediye dışında vatandaşlarla hasbıhal ediyorum. Onların bizden isteklerini, beklentilerini dinliyorum. Vatandaş odaklı hizmet verdiğimiz için vatandaşlarımızın önerilerini önemsiyorum. Amacımız güzel ilçemizde vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermek, bunun için göreve talip olduk, hizmet verelim diye vatandaşlarımız bize görev verdi" dedi.


"Pazar esnafımıza kolaylık sağlıyoruz"


İlçe merkezinde kurulan Pazar da belediye olarak esnafa her türlü kolaylığı ve imkanları sağladıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Pazar esnafımız için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Zaten genelde pazarı ziyaret ediyorum. Esnafımızla birlikte satış yapıyoruz. Pazar esnafımızın yüzü güldüğü zaman bizde gülüyoruz. Amacımız daha sağlıklı koşullarda hem esnafımıza hizmet vermek, hem de vatandaşlarımızın güzel ortamda Pazar alışverişine yardımcı olmak. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.


Pazar esnafıyla tek tek tokalaşıp sohbet eden Başkan Altay, pazarda alın teri döken esnafımızı ziyaret ederek, bereketli ve güzel bir kazanç dileklerinde bulundu. Altay, daha sonra makama geçti. - KARS

Erçetin Altay, Arpaçay, Altay, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı
İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin Öldürdüğü sevgilisinin cesedini parçalara ayırarak balkondan aşağıya attı Yolcu minibüsünde 2 bin 758 adet extacy hap ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]