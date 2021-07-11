Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, piknikçileri ziyaret etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Yolu üzerinde bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı'nda piknik yapan vatandaşları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafta sonunu aileleriyle parkta piknik yaparak değerlendiren vatandaşlarla bir araya gelen Altay, top oynayan çocuklara eşlik etti. Başkan Altay, çocuklara Konyaspor'un renklerini taşıyan yeşil-beyaz futbol topu hediye etti.

Güzel havada piknik yapan Konyalılara misafir olduklarını belirten Altay, "Hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza daha güzel bir şehir emanet edebilmek için canla başla çalışıyoruz. Tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.