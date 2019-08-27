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Başkan Altay: "Şehir istişareleri ile birliğimizi pekiştiriyoruz"

50 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Şehir İstişareleri' kapsamında Büyükşehir Belediyesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Şehir İstişareleri' kapsamında Büyükşehir Belediyesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Şehir İstişareleri' kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşların görüşlerini ve fikirlerini dinleyen Başkan Altay, vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Şehrin yönetiminde ve karar alma aşamalarında toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye büyük özen gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, kökleri çok eskiye dayanan Konya gibi kadim bir şehre hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı. Başkan Altay, "Şehir İstişareleri ile birliğimizi pekiştiriyoruz. Şehrimizin geleceği için ortak akıl ile karar verme adına büyük fayda gördüğümüz bu buluşmalarımızı fırsat buldukça sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:29 Kaynak: İHA
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