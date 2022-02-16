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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG-MEWA istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG-MEWA istişare toplantısına katıldı

16.02.2022 11:35
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG-MEWA istişare toplantısına katıldı

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) istişare toplantısına katıldı.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) istişare toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplantının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, yaşanan küreselleşme ve kentleşme süreciyle yerel yönetimlerin, diplomatik faaliyetlere doğrudan katılma imkanı bulduğunu ifade etti.

Altay, Türkiye'deki ve bölgedeki şehirlerin ve faaliyetlerinin dünyaya açılması ve tanınması konusunda UCLG-MEWA'nın büyük bir role sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"UCLG-MEWA'nın yerel yönetimlerin temsilcileri olan bizler tarafından da desteklenmesi önem arz ediyor. Burada geliştireceğimiz stratejileri ve istişare edilecek konuları, önümüzdeki hafta Barselona'da gerçekleştireceğimiz 'UCLG Dünya Teşkilatı Yıllık İstişare Toplantısı'nda diğer üyelerimize de aktaracağız. Yapacağımız istişareler, bölgesel vizyonumuzu yeniden şekillendirerek bu vizyonu küresel anlamda duyurabilme imkanı sağlayacak."

Konya'nın 2022 Haziran ayında UCLG dönem başkanlığını devralacağını anımsatan Altay, dönemin en verimli şekilde tamamlanacağına inandığını, UCLG-MEWA ile bu zamana kadar sağlam temeller üzerinde inşa ettikleri ilişkilerin daha da güçleneceğini aktardı.

Altay, tüm yönetim kurulu üyelerini Mayıs ayında Konya'da gerçekleştirilecek UCLG-MEWA Kongresi ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği, WALD ve FAO iş birliğinde gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik Zirvesi"ne davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG-MEWA istişare toplantısına katıldı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG-MEWA istişare toplantısına katıldı

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Orta Doğu, Konya, Altay, Asya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG-MEWA istişare toplantısına katıldı - Son Dakika


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