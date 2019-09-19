Başkan Altay: "Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetini aynı ruhla koruyoruz"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Fidan Yüksel ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Konya'daki en yaşlı gazi olan Veli Mutluerulu'yu ziyaret etti.



Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya protokolü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi derneklerini ve Konya'daki en yaşlı gazi olan Veli Mutluerulu'yu ziyaret etti. İlk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi'ni ziyaret ederek dernek başkanı Süleyman Ege ve dernek üyeleri ile görüşen protokol, daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi'ne geçti. Burada Dernek Başkanı Mustafa Buğur ve gazilerle sohbet ederek Gaziler Günü'nü tebrik eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Fidan Yüksel ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra Konya'daki en yaşlı gazi olan Veli Mutluerulu'yu evinde ziyaret etti.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü kutlayarak, şehitlerin ve gazilerin, vatan sevgisinin en somut simgeleri olduğunu belirterek, "Verdikleri destansı mücadeleleri yolumuzu aydınlatan şehit ve gazilerimizin emaneti olan vatanı aynı ruh ve duyguyla koruyoruz. Bu, hepimizin görevidir" dedi. - KONYA