Son dakika haberi: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaretinde şehre katkı sağlamak için istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Meram ve Karatay Muhtarlar Derneği'nin ardından Selçuklu Muhtarlar Derneği'nde Başkan Mustafa Avcıoğlu ve muhtarlarla bir araya gelen Altay, şehri yönetirken en önemli destekçilerinin muhtarlar olduğunu belirtti.

Şehre katkı sağlamak için istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Altay, özellikle Kovid-19 salgını döneminde gösterdikleri gayretlerden dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da ziyaret dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay4a teşekkür ederek, muhtarlar olarak her zaman yanında olduklarını söyledi.