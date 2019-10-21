Konya Büyükşehir Belediyesinin Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği Muhtarlar Buluşması, 31 ilçeden belediye başkanlarını ve muhtarları buluşturdu.



Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 31 ilçeden belediye başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu'nun İstiklal Marşımızın 10 kıtasını okumasıyla devam etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlara yönelik MUBİS, KOBİM ve Çiftçi Bilgi Sistemleri hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.



"Sizinle Konya'ya hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin yönetim omurgasının kılcal damarlarını temsil eden muhtarların, dev idari yapılanmada stratejik bir konuma sahip olduklarını belirtti. Başkan Altay, dünyanın en büyük yerel yönetimi olan Konya'da muhtarlarla birlikte hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı' hakkındaki görüşlerini ifade ederek devam Başkan Altay, Türkiye'nin harekatın başlamasıyla birlikte uluslararası alanda yükselen seslere, yaptırım tehditlerine, silah ambargosu ve yalnızlaştırma politikalarının hiçbirisine kulak asmadığını belirtti. Başkan Altay, "Çünkü artık Türkiye parmak salladığınızda ya da talimat verdiğinizde hazır ola geçecek bir ülke değil. Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke. Uygulanacak silah ambargolarının bir anlamı yok. Kahraman ordumuza başarılar diliyoruz. Ayaklarına taş değmesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah 'Barış Pınarı Harekatı' başarıya ulaşacak ve bölgemizde güven ve istikrarın önemli bir başlangıcı olacaktır. Buradan güçlü bir şekilde şunu ifade ediyoruz: Başkomutanımız Cumhurbaşkanımızın ve kahraman ordumuzun arkasındayız, destekçisiyiz ve sonuna kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Konya'yı geleceğe taşımak için hep birlikte çalışıyoruz"



"Şimdi çalışma ve üretme zamanı" diyen Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası'nın uygulanmaya başladığı günden bu zamana kadar Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları yatırımları anlattı. Başkan Altay, kanalizasyon yapımından, içme suyuna, atık su tesislerinden, grup suyuna, prestij cadde yapımından mahalle yollarına, Şehir Konaklarından kültür merkezi yapımlarına kadar birçok yatırım hayata geçirildiğinin altını çizdi. Başkan Altay, "Şimdi hep birlikte yeni başarı hikayesi yazmamız lazım. Konya, Büyükşehir Yasasını en iyi uygulayan illerden birisi olarak tarihe geçti. Ama hizmetin gereği her gün yeni bir şeyler söylemek, yeni hedefler koymaktır. Biz de inşallah önümüzdeki 5 yılda Konya'yı geleceğe taşıyacak önemli hizmetlerle hep birlikte yapmak istiyoruz" dedi.



Yeni dönemde kendilerine 3 önemli hedef belirlediklerini vurgulayan Başkan Altay, bu hedefleri şu şekilde paylaştı: "Birincisi; alt yapısı tamamlanmış Konya. Geçtiğimiz dönemde kanalizasyon yapımında epey mesafe kat ettik. Beldelerimizde eksiklerimiz var onları da tamamlayacağız. İnşallah arıtması olmayan ilçemiz kalmasın diye de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Konya'da yıllardır konuşulan ve artık bir hayal olduğuna inanılan Metro projesinin ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah tamamlandığında Konya şehirler arasında lig atlayacak. Bir taraftan da yeni raylı sistem için çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu dönemin sonunda hem alt yapı hizmetlerinin tamamlandığı hem metronun hem de raylı sistemin tamamlandığına şahitlik etmiş olacağız" diye konuştu.



İkinci hedefin Konya'nın tamamında ekonomik kalkınmayı ve ekonomik gelişmeyi sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Altay, üçüncü hedeflerinin ise Konya'nın turizmden önemli bir gelir elde etmesi olduğunu kaydetti.



"Konya'ya hizmet etmek herkese nasip olmaz"



Verdikleri tüm sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Başkan Altay, "Konya'ya hizmet etmek herkese nasip olmaz. Konya; Hazreti Mevlana'nın, Şeyh Sadrettin Konevi'nin, Şems-i Tebrizi'nin, Sultan Alaaddin'in, Sultan Kılçarlsan'ın şehri. Bu topraklara hizmet ederek aslında hepimiz onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bizler de ecdadımıza layık olmak için hep birlikte gayret edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



"Sorunlara duyarsız kalma gibi bir durum bizler için söz konusu değil"



Programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, "Çok büyük bir heyecan görüyorum. Böyle bir heyecanın olmadığı bir yerde kesinlikle hizmet olmaz. Onun için bu heyecanından ve hizmet aşkından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. İlçelerimize, mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Sorunlara duyarsız kalma gibi bir durum bizler için söz konusu değil. En ücra köşedeki vatandaşımızın sorunuyla dertlenip ona çözüm bulmak üzere eğitildik ve görev hayatımıza hazırlandık" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, tüm muhtarlar adına Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiren kahraman ordumuza ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek metni okudu. Programın sonunda, protokol ve muhtarlar tarafından dev Türk bayrağı açılarak Barış Pınarı Harekatına destek olundu.



Programa; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdür Şükrü Yaman, muhtar derneklerinin başkanları ve ilçelerden gelen çok sayıda muhtar katıldı. - KONYA