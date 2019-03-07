Son Dakika Haberleri: Başkan Altay Şivlilik Dağıttı

Başkan Altay Şivlilik Dağıttı

56 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Regaip Kandili nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çocuklara şivlilik dağıttı.

Başkan Altay Şivlilik Dağıttı, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Regaip Kandili nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çocuklara şivlilik dağıttı.

Başkan Altay, mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Konya'da uzun yıllardır yaşatılan "Şivlilik" geleneğini gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Altay, sabah erken saatlerden itibaren şivlilik için gezen çocukları Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

Şivlilik toplamak için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen çocuklar, şivliliklerini Başkan Uğur İbrahim Altay'ın elinden aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhtar Adaylarının Fotoğraflı Durak Kavgası Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!

Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Altay Şivlilik Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]