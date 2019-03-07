Başkan Altay Şivlilik Dağıttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Regaip Kandili nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çocuklara şivlilik dağıttı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Regaip Kandili nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çocuklara şivlilik dağıttı.



Başkan Altay, mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Konya'da uzun yıllardır yaşatılan "Şivlilik" geleneğini gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Altay, sabah erken saatlerden itibaren şivlilik için gezen çocukları Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.



Şivlilik toplamak için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen çocuklar, şivliliklerini Başkan Uğur İbrahim Altay'ın elinden aldı.

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