Başkan Altay: "Sosyal destekler ve koordinasyonda örnek olduk" - Son Dakika

Başkan Altay: "Sosyal destekler ve koordinasyonda örnek olduk"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs sürecinde özellikle sosyal destek konusunda örnek olan ve merkezi hükümetle en iyi şekilde koordine olan Konya'nın bu süreci başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs sürecinde özellikle sosyal destek konusunda örnek olan ve merkezi hükümetle en iyi şekilde koordine olan Konya'nın bu süreci başarıyla yürüttüğünü söyledi. Başkan Altay, su fiyatlarını 2019 rakamlarına çekerek, Konyalılara yıllık 60 milyon liralık katkı sağladıklarını, sosyal desteklerle birlikte bu rakamın 100 milyon liraya yaklaştığını belirtti.


Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı ilk toplantısı Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirildi. Meclis toplantısına başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs sürecinde özellikle sosyal desteğe başvuru yapanların tamamına Büyükşehir'in yardım elinin ulaştırılması, esnaf destekleri ve Konya'nın merkezi hükümetle en iyi şekilde koordine olması bakımından süreci başarıyla yürüttüklerini ifade etti.


"Su fiyatları 2019 rakamlarına çekildi"


Su faturaları ile ilgili konuyu da değerlendiren Başkan Altay, "Evde kalındığı için ve koronavirüsün etkisiyle kullanımda bir artış oldu. Artış olmasına rağmen faturalar Nisan ve Mayıs aylarında tahmini okuma ile bir önceki yılın aynı ayındaki kullanımına göre belirlendi. Örnek vermek gerekirse; biz Nisan ayında 9 metreküp faturalandırmışız ama asıl kullanım 12 metreküp. Çünkü biz geçen yılın aynı ayına göre fiyatlandırmışız. Evde kalındığı için ve koronavirüs etkisiyle kullanımda bir artma olmuş. Buradan 3 metreküp fazlamız var. Mayıs ayında da 3 metreküp fazlamız var, oldu 6 metreküp. Geçen yıl Haziran'da 9 kullanıldıysa bu yıl 12 kullanılıyor. 6 da geçen aylardan alacak var; 18 metreküp. Dolayısıyla sanki fatura geçen ayın iki katı gibi ya da Mayıs ayının iki katı gelmiş gibi bir algı oluşuyor bazı abonelerde. Şu anda gerçek faturalandırmaya geçmiş bulunuyoruz. Suyu KOSKİ olarak 2019 yılı rakamlarından fiyatlandırıyoruz. 2020 sonuna kadar bir artış yapmayı planlamıyoruz. 2019 yılındaki fiyatlarla, uygulamanın tahakkuk oranlarını çarptığımızda aylık 5 milyon lira gibi bir indirim yapmış oluyoruz ve bu da yıllık 60 milyon liralık hemşehrilerimize bir destek demektir. Konya Büyükşehir olarak aslında hemşehrilerimize pandemiden dolayı 60 milyon liralık ilave bir destekte bulunmuş oluyoruz. Sosyal yardımlarla birlikte sadece Konya Büyükşehir'in yaptıkları 100 milyon liraya yaklaşmış oldu. Bir sorun varsa vatandaşlarımız gelsin düzeltelim, kimse endişe etmesin. Bırakın 1 metreküp suyu, 1 litre su fazla para almak gibi bir derdimiz yok" ifadelerini kullandı. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Sosyal destekler ve koordinasyonda örnek olduk' - Son Dakika Ekonomi

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