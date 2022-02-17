Keçili Ana Kolektör Hattı ve Karatay Sanayi Kolektör Hattı tamamlandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, mevcut kanalizasyon sisteminin 2050 yılına kadar sağlıklı çalışması için sürdürdüğü "Kanalizasyon Master Proje" çalışmaları kapsamında Keçili Ana Kolektör Hattı ve Karatay Sanayi Kolektör Hattı'nı tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 26,1 milyon liraya mal olan ana kolektör hatlarıyla alt yapının daha da güçlendiğini belirtti.

Toplam 22 milyon lira maliyetle muhtelif çap ve ebatlarda borular kullanılarak tamamlanan 1. Bölge Keçili Ana Kolektör Hattı çalışmalarında 8,3 kilometre yeni hat oluşturulduğunu aktaran Altay, "Bu hattın yapımıyla Konya'nın kuzey kısmındaki Yazır, Bosna Hersek, Kosova ve Sancak mahalleleri ayrı bir kolektör hattı ile arıtma tesislerine bağlandı. Böylece 1. Organize Sanayi Bölgesi ve söz konu su mahallelerde yağmur suyundan kaynaklı muhtemel taşkınların önüne geçilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Altay, şehrin kanalizasyon sistemini rahatlatacak ve olası su baskınlarının önüne geçecek Karatay Sanayi Kolektör Hattı çalışmalarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 1800 milimetre çapında, 5 metre derinliğinde ve 1,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat oluşturdu. 4,1 milyon liraya mal olan çalışma kapsamında, İstanbul Yolu üzerinde bulunan hattın Karatay Sanayi içinden Ankara Caddesi'ne aktarılarak debisinin hafifletilmesi hedeflendi. Bununla Mobilyacılar Sanayi, 1. Organize Sanayi, Dedeman Oteli civarlarında meydana gelmesi muhtemel taşkın tehlikesi giderildi."