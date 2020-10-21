Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

21.10.2020 10:04
Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı, System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans üzerinden birliğin yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans üzerinden birliğin yönetim kurulu toplantısına katıldı.

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı, birlik başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Altay, video konferans yoluyla gerçekleştirilen ve Ekim ayı faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimlerinin Kıbrıs halkına, Türkiye'ye ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi. Başkan Altay, "Ersin Tatar Beye başarılar diliyorum. Kendisi Başbakanlığı döneminde Konya'yı da ziyaret etmişti. Sıcak ilişkilerde bulunduğumuz birisi. İnşallah hem Doğu Akdeniz'de yaşananlar hem de Kıbrıs Türk halkının geleceğine dönük önemli projeleri birlikte yürüteceğimiz bir süreç olacak" diye konuştu.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin arkasındayız"

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için ciddi bir mücadele içinde olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu buradan tekrar ifade etmek isterim" dedi.

"Pandemi sürecinde Türkiye'de belediyeler başarı hikayesi yazdı"

TDBB olarak 30 ülkede belediyelerin faaliyetlerini koordine etme, kardeş şehir ilişkisi yürütme ve birlikte proje geliştirme konusunda ciddi faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, "Pandemi nedeniyle tüm dünyada belediyelerimiz süreci zorluklar içinde yürütüyor. Ama Türkiye'deki belediyeler hem maske konusunda hem dezenfektan üretilmesi ve dağıtılması konusunda bir başarı hikayesi yazdı. Tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 30 ülkemizdeki belediye başkanlarımız da bu zorlu süreçte çok yoğun bir çaba sarf etti. Bu zor dönemde görevinin başında olan tüm belediye başkanlarımıza tüm Türk dünyası adına şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim başta Covid salgını olmak üzere tüm hastalıkları ülkelerimizin üzerinden bir an önce uzaklaştırırsın. Aşı çalışmalarında da tüm dünya yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah en kısa sürede bunda da bir gelişme olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı
Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Uğur İbrahim Altay, Yönetim Kurulu, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı - Son Dakika

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