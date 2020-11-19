Başkan Altay TDBB Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Altay TDBB Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı

19.11.2020 11:36
Başkan Altay TDBB Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı, System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Kasım ayı yürütme kurulu toplantısına katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Kasım ayı yürütme kurulu toplantısına katıldı.

TDBB Kasım ayı yürütme kurulu toplantısı İstanbul'da Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birçok kültürel organizasyona ev sahipliği yaparak desteklediklerini ifade etti. Pandemi nedeniyle ilişkilerin yavaşladığı bir dönemde birlik olarak faaliyetlere kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, " Kırgızistan'dan bir heyetimiz şu anda İstanbul'da. Yarın Sakarya'da bir kardeş şehir protokolü imzalayacaklar. Türk dünyasında nerede bir faaliyet varsa Türk Dünyası Belediyeleri Birliği olarak orada bu çalışmaları yürütüyoruz. Yürütme kurulumuzdaki arkadaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TDBB olarak tecrübemizle Dağlık Karabağ'ın yanında olacağız"

Başkan Altay, " Azerbaycan'da kardeşlerimiz yoğun bir mücadeleden sonra zafer elde etti. Bu vesileyle Dağlık Karabağ'da şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'da da eş başkanımız mevcut. İnşallah özellikle Dağlık Karabağ bölgesinde yeniden fethedilen şehirlerimizin belediye teşkilatları oluştuktan sonra Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak bilgi paylaşımımızla, tecrübemizle oraların yeniden ihyasıyla ilgili çalışmalar yapacağımızı buradan kamuoyuna tekrar ifade ediyoruz" dedi.

TDBB'nin marka olmasında bütün üyelerin çok büyük emeği olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantı vesilesiyle önemli meseleleri tekrar konuşacağız. Yaptığı başarılı faaliyetlerden sonra şimdi Murat Başkanımızın Beykoz'da gösterdiği performanstan dolayı da kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katılımcı belediye başkanlarına teşekkür etti. Toplantıya; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak da katıldı. - KONYA

Başkan Altay TDBB Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı
Başkan Altay TDBB Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı
Başkan Altay TDBB Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı

Türk Dünyası, Altay, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altay TDBB Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı - Son Dakika


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