Başkan Altay: "Tek amacımız Konya'nın ve Konyalının yaşam kalitesini yükseltmek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Tek amacımız Konya'nın ve Konyalının yaşam kalitesini yükseltmek' - Son Dakika

Başkan Altay: "Tek amacımız Konya'nın ve Konyalının yaşam kalitesini yükseltmek"

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuklu ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Şehitler Cami'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuklu ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Şehitler Cami'nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehitler Camii'nde vatandaşlarla buluştu. Hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve istişarelerle şehrin gelişimine katkı sağlayan buluşmaların bu haftaki adresi Aydınlıkevler Şehitler Camisi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma namazı sonrası Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ile birlikte cemaatle istişarede bulundu.


Cuma Buluşmalarında şehrin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelerek hizmetlerin ortaya çıkardığı sonuçları ve bölgenin ihtiyaçlarını istişare ettiklerinin belirten Başkan Altay, "Hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ederek dualarını alıyoruz. Tek amacımız Konya'nın ve Konyalının yaşam kalitesini yükseltmek. Buna yönelik gayretimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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