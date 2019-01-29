Başkan Altay Tramvayda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
16 dakika önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Alaaddin-Selçuk Üniversitesi seferini yapan tramvayda yolculuk yaparak vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, Alaaddin- Selçuk Üniversitesi
seferini yapan tramvayda yolculuk yaparak vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, tramvayda yolculuk yaparak Konyalılarla istişarelerde bulundu. Alaaddin-Selçuk Üniversitesi seferini yapan tramvayda seyahat ederek vatandaşlarla sohbet edip fikir alışverişinde bulunan Başkan Altay, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Altay, "Tramvay ziyaretimizde gençlerimizin, çocuklarımızın özgüven ve kendilerini anlatırken seçtikleri tatlı dile şahitlik ettim. Geleceğimizle ilgili hiçbir tereddütüm yok elhamdülillah. Allah tüm çocuklarımızın geleceğini açık etsin. Onlara güvenim tam" dedi. Her fırsatta Konya'da toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ifade ettiği Gönül Belediyeciliğini Konyalılarla birlikte yaşatmaya gayret ettiklerini dile getirdi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:17 Kaynak: İHA
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