Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının ardından bu süreçte vatandaşın mağdur olmaması için Valilik ve ilçe belediyeleriyle koordineli olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını el birliğiyle giderdi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm güçleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi. Başkan Altay, "Sokağa çıkma yasağı başladığı saatlerde ilk olarak sabah işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanacak olan sağlık çalışanlarımız için önlemler aldık. Konya'da tüm özel ve resmi hastanelerimizin yöneticileriyle irtibat kurarak, hastane çalışanlarımızın ulaşımını planladık. Her zaman olduğu gibi sağlık çalışanlarının yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Hepimize düşen bu olağanüstü süreçte devletimizin aldığı önlemlere uymak ve milletimizin yanında olmaktır. Tüm gücümüzle hemşehrilerimizin yanında ve hizmetindeyiz" dedi.



"Ekmekler vatandaşların evlerine ulaştırıldı"



Konya Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte Valilik başta olmak üzere ilçe belediyeleri, emniyet personelleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grupları ve Fırıncılar Odası ile koordineli olarak vatandaşların en önemli besin kaynaklarından olan ekmeğin temin edilmesini ve şehir genelinde dağıtılmasını sağladı. Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri şehir genelinde ekmek ihtiyacı olan haneleri gezerek hem vatandaşların ekmeklerini temin etti hem de vatandaşların bu süreçte sokağa çıkmasını engellemiş oldu. "Panik Yok Birlikte Mücadele Edeceğiz" sloganıyla devletin kurumlarıyla iş birliği içinde ekmek dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Hep söylediğimiz bir söz vardı. Konya'da kimseyi ne durumda, hangi şartta olursa olsun açta ve açıkta bırakmamak. Allah'ın izniyle biz de bu süreçte bunu gerçekleştirmiş olduk. Ekiplerimiz sokağa çıkma yasağı bitene kadar Konya genelinde dağıtımlara devem edecekler" diye konuştu. - KONYA