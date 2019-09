Başkan Altay tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiye Teşkilatı'nın 305 yıllık geçmişi ile çok köklü bir teşkilat olduğunu belirterek, bütün itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı tebrik etti. İtfaiye Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Altay, "Büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan itfaiye personelimiz her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını hiçe sayarak zor şartlarda çalışıyor. Konyamızda Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçemizde 110 merkezde hizmet veren İtfaiye Teşkilatımız; alt yapısı, donanımı, organizasyonu ile bizlere huzur ve güven veriyor" şeklinde konuştu.



Konya İtfaiyesi'nin her zaman en hızlı ve donanımlı şekilde yangın, trafik kazası, göçük, su baskını gibi olaylara müdahale etmek için 24 saat hazır olduğunu kaydeden Başkan Altay, Konya'nın gönüllü itfaiyecilik konusunda da örnek bir şehir olduğunu dile getirdi. Başkan Altay, "Konya, 42 bin kilometrekarelik alanıyla, 31 ilçesiyle çok büyük bir coğrafya. Eğitim verdiğimiz gönüllü itfaiyeci kardeşlerimiz, şehrimizin en uzak mahallerinde bile Büyükşehir Belediyemizin verdiği su tankerleriyle yangına hızlıca müdahale ederek çalışmalarımıza büyük katkı sağlıyor. Bütün itfaiyecilerimize ve gönüllü itfaiyecilerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Hem şehrimizde hem de ülkemizin her köşesinde her zaman görevinin başında olan itfaiyeci kardeşlerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA