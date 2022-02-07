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Konya'da Türkiye'nin en büyüklerinden olacak hayvan pazarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Konya'da Türkiye'nin en büyüklerinden olacak hayvan pazarında çalışmalar sürüyor

07.02.2022 13:05
Konya'da Türkiye'nin en büyüklerinden olacak hayvan pazarında çalışmalar sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 192 bin 473 metrekarelik alanda hizmet verecek yeni hayvan pazarı inşaatında sona yaklaştıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 192 bin 473 metrekarelik alanda hizmet verecek yeni hayvan pazarı inşaatında sona yaklaştıklarını belirtti.

Altay yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'de birinci, küçükbaş hayvan varlığı ile ikinci sırada yer aldığına işaret ederek Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birisi olacak tesisin sektöre önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Başkan Altay, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında en önemli şehirlerinden birinin Konya olduğunu belirterek, "Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Yeri'ni Meram Boruktolu Mahallesi'ne taşımak için çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.

Pazarın içinde 4 bin 500 küçükbaş, 3 bini büyükbaş olmak üzere toplamda 7 bin 500 kapasiteli hayvan satış alanının yer alacağını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Depolama, ahır ve karantina merkezi, sosyal tesisleri, araç otoparkı ve tır parkıyla 192 bin 473 metrekare alanda inşaatını sürdürdüğümüz hayvan pazarı Türkiye'nin en büyük ve modernlerinden birisi olacak inşallah. Şehrimizin hayvancılık sektörü için de önemli bir kazanç olacak. Yeni hayvan pazarımızın tüm besicilerimize, çiftçilerimize ve şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Konya'da Türkiye'nin en büyüklerinden olacak hayvan pazarında çalışmalar sürüyor
Konya'da Türkiye'nin en büyüklerinden olacak hayvan pazarında çalışmalar sürüyor

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Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Konya, Altay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da Türkiye'nin en büyüklerinden olacak hayvan pazarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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