Başkan Altay: "Türkiye'nin Örnek Kütüphanelerinden Birisini Konya'da İnşa Ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Türkiye'nin Örnek Kütüphanelerinden Birisini Konya'da İnşa Ediyoruz"

Başkan Altay: "Türkiye\'nin Örnek Kütüphanelerinden Birisini Konya\'da İnşa Ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, inşaatı devam eden Şehir Kütüphanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

11.03.2025 12:50
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Mimarisiyle, estetiğiyle ve fonksiyonuyla Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden birisini inşa ettiklerini belirten Başkan Altay, "Kütüphanemiz Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir nirengi noktası olacak. Mevcut ağaçlara göre şekillenen ve ilave ağaçlarla bahçesinde kitap okuyabileceğiniz Türkiye'nin en güzel yapılarından birisini, Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin mimari esintisiyle Konya'mıza kazandırıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası özelliğine sahip olacak Şehir Kütüphanesi'ni tamamlamak için yoğun şekilde çalışıyor.

Şehir Kütüphanesi'nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin eski binasının bulunduğu alanda gençler için Konya'ya kazandıracakları Şehir Kütüphanesi'ndeki çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Başkan Altay: 'Türkiye'nin Örnek Kütüphanelerinden Birisini Konya'da İnşa Ediyoruz'

"Türkiye'nin Örnek Kütüphanelerinden Birisini İnşa Ediyoruz"

"Mimarisiyle, estetiğiyle ve fonksiyonuyla Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden birisini inşa ediyoruz" diyen Başkan Altay, "Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir nirengi noktası olacak. Okuma salonları, toplantı alanları ve her yaştan arkadaşımıza hizmet edecek bu binanın yapımı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabii Ramazan ayındayız. Ekiplerimiz oruç tutmalarına rağmen emek veriyor. Ben onlara Konyalılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapı Mevcut Ağaçlara Göre Şekillenecek

Ahşap ve taş ağırlıklı olarak, şehrin dokusuna aykırı olmayan bir bina inşa edeceklerini kaydeden Başkan Altay, "Ayrıca burada en önemli hassasiyetimiz mevut ağaç yapısı. Binamızın mimarisini ona göre seçtik. Mevcut ağaçlara göre şekillenen ve ilave ağaçlarla bahçesinde kitap okuyabileceğiniz Türkiye'nin en güzel yapılarından birisini, Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin mimari esintisiyle Konya'mıza kazandırıyoruz. Konya'nın en kıymetli arsasında gençlerimize dönük bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mimari olarak da Konya'ya değer katacak bir eser olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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