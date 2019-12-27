Başkan Altay: "Türkiye'nin otomobili hayırlı olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Türkiye'nin otomobili hayırlı olsun' - Son Dakika

Başkan Altay: "Türkiye'nin otomobili hayırlı olsun"

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtılan yerli otomobilin ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtılan yerli otomobilin ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yerli otomobilden 100 adet ön sipariş vereceklerini ifade etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tanıtımı yapılan yerli otomobille Türkiye'nin yarım asırlık hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtımı yapılan yerli otomobilin hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, "Ülke olarak, tüm hakları ülkemize ait olan, milli teknolojilerle üretilen yerli otomobilimizin hayata geçişine şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış doğuştan elektrikli otomobilin seri üretime geçmesiyle bir dünya markası haline geleceğine inancımız tamdır" dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından ilk olarak 100 adet ön sipariş vereceklerini belirten Başkan Altay, bundan sonra belediye hizmet araçlarının tamamının yerli olacağını ifade etti. Başkan Altay, bu hayalin gerçeğe dönüşmesine liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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